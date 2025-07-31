В Петербурге четыре дня спасают кота, застрявшего в стене набережной

В Петербурге уже четыре дня пытаются спасти чёрно-белого кота, который застрял в стене набережной. Животное забилось в узкое отверстие в граните на Фонтанке — примерно на глубине четырёх метров между камнями. Об этом рассказали спасатели службы «Кошкиспас».







Как именно кот оказался у воды, пока неизвестно. По одной из версий, пытаясь спастись, он забрался в щель и теперь не может выбраться самостоятельно. Ситуацию усложняет предстоящий подъём уровня воды.

Волонтёры несколько раз пытались достать животное. Сначала пробовали вытащить его петлёй — безуспешно, она соскользнула. Потом спасатели в гидрокостюмах ныряли в воду, но результата это не дало. Позже поставили ловушку, но её работе мешают волны от проходящих туристических катеров.

«Сытый кот в ловушку не идёт, надо чтобы чувство голода возобладало над чувством страха. Оставлять же ловушку на ночь.... Если у нас обкрадывают кота Елисея и Чижика-Пыжика, забирая копейки — оставить не вариант. Очень мало людей», — уточнили в организации «Кошкиспас».