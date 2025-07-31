Умер пёс-пухляш Кругетс, ставший любимчиком всех россиян

Не стало пса Кругетса, которого год назад волонтёры приюта для бездомных животных «Сострадание НН» спасли с критическим ожирением. Об этом сообщили представители организации в соцсетях. Кругетс ушёл тихо, находясь на стационарном лечении в госпитале. Несмотря на усилия врачей, спасти собаку не удалось.

«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей», — говорится в заявлении фонда.