Умер пёс-пухляш Кругетс, ставший любимчиком всех россиян
Сострадание НН: Страдавший от ожирения пёс Кругетс скончался
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Не стало пса Кругетса, которого год назад волонтёры приюта для бездомных животных «Сострадание НН» спасли с критическим ожирением. Об этом сообщили представители организации в соцсетях. Кругетс ушёл тихо, находясь на стационарном лечении в госпитале. Несмотря на усилия врачей, спасти собаку не удалось.
«Нам очень больно и тяжело. Смерть стала неожиданной для всех, ведь буквально вчера ему стало плохо, а сегодня мы увидели страшное сообщение от врачей», — говорится в заявлении фонда.
Как сообщает SHOT, за сутки до смерти состояние собаки резко ухудшилось: Кругетс почти не вставал и выл от боли. Его экстренно перевели в клинику, но попытки стабилизировать животное оказались безуспешными. Неравнодушные пользователи, следившие за историей похудения пса, который почти нашёл новый дом, оставляют комментарии с соболезнованиями под публикацией приюта.
Пёс-пухляш Кругетс стал популярен после того, как его обнаружили на улице с весом около 100 килограммов — он едва мог ходить. Волонтёры начали борьбу за его здоровье, а сам пёс быстро стал любимцем публики. С тех пор Кругетс прошёл долгий путь восстановления: он похудел более чем вдвое, а к маю этого года вес снизился до 46,7 килограмма. Его даже хотели забрать за границу — у Кругетса нашёлся потенциальный хозяин из другой страны.