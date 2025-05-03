Пса Кругетса пытались забрать в другую страну — нашёлся хозяин из-за границы

История пса Кругетса, найденного с критическим ожирением, продолжается. Пушистый питомец из Нижнего Новгорода, весивший когда-то 100 кг, продолжает худеть и к майским праздникам сбросил ещё 2 кг, достигнув веса в 46,7 кг. Как сообщает SHOT, хвостатого даже пытались забрать в другую страну — для него нашёлся хозяин из-за границы.

Кругетс. Фото © SHOT

Волонтёры «Сострадания НН» подобрали его на улице в позапрошлом году с серьёзными проблемами со здоровьем, включая пролежни и деформацию лап.

Несмотря на значительный прогресс, поиски любящего дома для Кругетса затягиваются. Недавно им заинтересовались двое потенциальных хозяев. Один оказался слишком пожилым, чтобы обеспечить собаке необходимый уход, а другому, проживающему за рубежом, волонтёры и врачи предпочли отказать.

Врачи продолжают следить за здоровьем Кругетса и считают, что ему необходимо сбросить ещё 5-6 кг. для достижения оптимального веса в 40 кг, что значительно облегчит нагрузку на больные суставы.