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3 мая, 17:27

Пса Кругетса пытались забрать в другую страну — нашёлся хозяин из-за границы

История пса Кругетса, найденного с критическим ожирением, продолжается. Пушистый питомец из Нижнего Новгорода, весивший когда-то 100 кг, продолжает худеть и к майским праздникам сбросил ещё 2 кг, достигнув веса в 46,7 кг. Как сообщает SHOT, хвостатого даже пытались забрать в другую страну — для него нашёлся хозяин из-за границы.

Кругетс. Фото © SHOT

Кругетс. Фото © SHOT

Волонтёры «Сострадания НН» подобрали его на улице в позапрошлом году с серьёзными проблемами со здоровьем, включая пролежни и деформацию лап.

Несмотря на значительный прогресс, поиски любящего дома для Кругетса затягиваются. Недавно им заинтересовались двое потенциальных хозяев. Один оказался слишком пожилым, чтобы обеспечить собаке необходимый уход, а другому, проживающему за рубежом, волонтёры и врачи предпочли отказать.

Врачи продолжают следить за здоровьем Кругетса и считают, что ему необходимо сбросить ещё 5-6 кг. для достижения оптимального веса в 40 кг, что значительно облегчит нагрузку на больные суставы.

Похудевшему на 50 кг знаменитому псу Кругетсу ищут хозяев
Похудевшему на 50 кг знаменитому псу Кругетсу ищут хозяев

Ранее Life.ru сообщал, что Кругетс, пёс-толстяк, похудел с центнера до 48 килограммов. За время новогодних праздников он продолжал сбрасывать вес. Пёс попал в госпиталь в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года. На тот момент он весил почти 100 кг и с трудом передвигал лапами. Ветеринары взялись за его лечение, и к началу ноября 2023 года он весил 70 кг

Обложка ©

SHOT

Анастасия Никонорова
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