Похудевший до 48 кг пёс-толстяк Кругетс уже больше года не может найти любящего хозяина
Знаменитый пёс-толстяк Кругетс похудел с центнера до 48 кг и ищет новый дом
Пёс по кличке Кругетс, который весил почти сто килограммов. Фото © VK / «Сострадание НН»
Стало известно о состоянии самого толстого пса России Кругетса. За новогодние праздники он не только не поправился, но и продолжил сбрасывать вес. Сейчас нижегородская знаменитость весит 48 кг, пишет kp.ru.
«Пёс находится под наблюдением врачей, его вес постепенно уменьшается», — рассказали в ветеринарном госпитале, где живёт сейчас Кругетс.
Найти дом добродушному плюшевому мишке пока не удалось. Будущий хозяин должен быть готов ежедневно возить питомца на диспансеризацию и взвешивание, а также следить за состоянием его здоровья и лап. Для комфортной жизни псу подойдёт просторная квартира на первом этаже или частный дом.
Напомним, «белый мишка» попал в госпиталь в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года после того, как его на улицу выбросили прежние хозяева. На тот момент алабай Кругетс весил почти 100 кг и практически не ходил, с трудом передвигая лапами. Ветеринары взялись за его лечение, и уже к началу ноября 2023 года толстячок весил 70 кг. Активисты с осени 2023 года ищут псу новый дом, но до сих пор никто не откликнулся. Несмотря на это, четвероногий продолжает бороться за своё здоровье, радуя врачей минусом на весах.