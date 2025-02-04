Похудевший до 48 кг пёс-толстяк Кругетс уже больше года не может найти любящего хозяина

Стало известно о состоянии самого толстого пса России Кругетса. За новогодние праздники он не только не поправился, но и продолжил сбрасывать вес. Сейчас нижегородская знаменитость весит 48 кг, пишет kp.ru.

«Пёс находится под наблюдением врачей, его вес постепенно уменьшается», — рассказали в ветеринарном госпитале, где живёт сейчас Кругетс.