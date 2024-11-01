Ветеринары рассказали о похудевшем на 50 кг алабае Кругетсе после смерти кота Крошика

В Нижнем Новгороде ветеринары продолжают лечение алабая Кругетса, который поступил к ним в прошлом году с весом в 100 килограммов. Питомец всё ещё питается по строгой диете и постоянно проходит обследования — никаких хронических заболеваний, кроме ожирения, у него не обнаружено. О состоянии знаменитого Кругетса пишет РИА «Новости» со ссылкой на ветклинику «Зоозащита НН».

«На данный момент Кругетс всё ещё на похудательной терапии, но ещё сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него всё же есть небольшой избыток веса», — уточнили в больнице.