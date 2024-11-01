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1 ноября, 14:07

Ветеринары рассказали о похудевшем на 50 кг алабае Кругетсе после смерти кота Крошика

«Зоозащита НН»: Весивший 100 кг алабай Кругетс продолжает бороться с ожирением

Похудевший Кругетс. Обложка © VK / Четыре лапы

Похудевший Кругетс. Обложка © VK / Четыре лапы

В Нижнем Новгороде ветеринары продолжают лечение алабая Кругетса, который поступил к ним в прошлом году с весом в 100 килограммов. Питомец всё ещё питается по строгой диете и постоянно проходит обследования — никаких хронических заболеваний, кроме ожирения, у него не обнаружено. О состоянии знаменитого Кругетса пишет РИА «Новости» со ссылкой на ветклинику «Зоозащита НН».

«На данный момент Кругетс всё ещё на похудательной терапии, но ещё сильнее не похудел. В целом чувствует себя нормально. Никаких сопутствующих проблем со здоровьем у него нет. Он прихрамывает немного, но у него всё же есть небольшой избыток веса», — уточнили в больнице.

Сейчас вес Кругетса застыл на отметке в 50 килограммов, что вдвое меньше изначальных показателей. Ветеринары посетовали, что доброго пса пока никто не хочет забрать к себе домой, хотя характер четверолапого подходящий: он общительный, отзывчивый и совсем не обидчивый.

Знаменитый кот-толстяк Крошик умер на руках врачей в ветклинике
Знаменитый кот-толстяк Крошик умер на руках врачей в ветклинике

Напомним, волонтёры обнаружили Кругетса в октябре 2023 года. Тогда он весил 100 килограммов — и ему диагностировали крайнюю степень ожирения. Из-за лишнего веса пёс даже не мог ходить. Ветеринары взялись за его лечение, и уже к началу ноября прошлого года Кругетс весил 70 килограммов. Однако за год активисты так и не смогли найти новых хозяев собаке, никто не хочет забирать домой Кругетса.

Татьяна Миссуми
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