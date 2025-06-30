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30 июня, 14:23

«Наслаждайся раем»: Марк Цукерберг сообщил о смерти своей собаки, которая была звездой Сети

Умер любимый пёс Марка Цукерберга по кличке Бист

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck

Семья предпринимателя Марка Цукерберга понесла утрату — в возрасте 14 лет скончался их знаменитый и любимый пёс Бист. Этот белый пули, или венгерская овчарка, отличался своей необычной шерстью, похожей на дреды. Питомец стал членом семьи ещё в 2011 году, будучи трёхмесячным щенком, и быстро приобрёл широкую известность в технологическом мире и социальных сетях.

Любимой собаке Цукерберга было 14 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck

Любимой собаке Цукерберга было 14 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / zuck

Цукерберг был настолько привязан к собаке, что называл её своим «вторым по значимости проектом». Более того, четвероногий отличался поразительным умом и преданностью.

«Наслаждайся раем, малыш», — написал соучредитель компании Meta* в посте, посвящённом Бисту.

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Ранее эксперты призвали беречь своих питомцев и заботиться об их жизни, так как лето традиционно является крайне опасным сезоном для пушистиков — особенно котов. В тёплое время года, по статистике, резко возрастает число случаев падения полосатых из окон.

*Компания Meta включена в список экстремистских организаций, её деятельность запрещена на территории РФ.

Ольга Сливченко
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