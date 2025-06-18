Осторожно, лето: Ветеринары предупредили о росте случаев падения кошек из окон
SHOT: В России выросло число обращений с выпавшими из окон кошками
С наступлением лета ветеринары отмечают резкий рост случаев выпадения кошек из окон многоэтажек — количество обращений увеличилось практически вдвое. Ситуация в большинстве случаев самая типичная: хозяева проветривают помещение и забывают закрыть окно, сообщает SHOT.
Спасённые питомцы. Обложка © SHOT
Так например, в Москве кот сорвался с 9-го этажа и приземлился на бетонный козырёк. Полчаса он пролежал без движения, пока его не обнаружил консьерж. Реанимация обошлась хозяйке в 64 тысячи рублей, а у кота диагностировали три перелома, требующие хирургического вмешательства.
Ветеринары предупреждают, что вертикальное проветривание также представляет серьёзную опасность для питомцев. Недавно в Екатеринбурге кот погиб, застряв в таком окне. Животное в панике пыталось освободиться, что привело к сдавливанию внутренних органов. Спасти питомца не удалось. Специалисты рекомендуют использовать сетки «антикошка» или специальные кошачьи балконы для обеспечения безопасности домашних любимцев.
Ранее стало известно, что два котика, которые были любимыми питомцами старейшей сотрудницы Эрмитажа Марты Крыжановской, оказались никому не нужны. Их хозяйка умерла и животные остались без заботы и внимания.
Обложка © SHOT