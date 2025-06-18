Осторожно, лето: Ветеринары предупредили о росте случаев падения кошек из окон

С наступлением лета ветеринары отмечают резкий рост случаев выпадения кошек из окон многоэтажек — количество обращений увеличилось практически вдвое. Ситуация в большинстве случаев самая типичная: хозяева проветривают помещение и забывают закрыть окно, сообщает SHOT.

Спасённые питомцы. Обложка © SHOT

Так например, в Москве кот сорвался с 9-го этажа и приземлился на бетонный козырёк. Полчаса он пролежал без движения, пока его не обнаружил консьерж. Реанимация обошлась хозяйке в 64 тысячи рублей, а у кота диагностировали три перелома, требующие хирургического вмешательства.

Ветеринары предупреждают, что вертикальное проветривание также представляет серьёзную опасность для питомцев. Недавно в Екатеринбурге кот погиб, застряв в таком окне. Животное в панике пыталось освободиться, что привело к сдавливанию внутренних органов. Спасти питомца не удалось. Специалисты рекомендуют использовать сетки «антикошка» или специальные кошачьи балконы для обеспечения безопасности домашних любимцев.