Опубликованы новые фото знаменитого пса Кругетса. Да, он похудел и больше не толстячок
Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода похудел на 45 кг
Пёс Кругетс до и после похудения. Обложка © VK / Сострадание НН
Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, которого бросили хозяева и уже на улице до 100 килограммов откормили добродушные прохожие, всё же похудел. И даже успешнее, чем многие из нас. Так, бывший толстячок скинул 45 килограммов.
"Кругетс — алабай, которого бросили прошлые владельцы. Он жил во дворе, где люди раскормили его до такой степени, что пёс даже не мог встать. Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 кг", — рассказали в фонде "Сострадание НН", который занимается судьбой пса.
Пёс Кругетс, похудевший на 45 кг. Фото © VK / Сострадание НН
Лечение Кругетса продолжается, его потчуют диетическим кормом и витаминами, которые поддерживают тонус хвостатого пациента. Ещё у пёсика иногда наблюдается хромота — это тоже последствия ожирения. Тем не менее знаменитому пёселю ищут дом. Квартира ему вряд ли подойдёт из-за его внушительных размеров, а вот для частного владения он сможет стать хорошим охранником. Он станет добрым и преданным другом, уверяют волонтёры.
Напомним, очень упитанного пса нашли в Нижнем Новгороде в октябре 2023 года. Животное откормили прохожие, и к моменту, когда его нашли волонтёры, хвостатый весил уже центнер. Ему диагностировали крайнюю степень ожирения, из-за этого он и получил своё имя — Кругетс. Из-за лишнего веса пёс даже не мог ходить — ему было больно. Ветеринары и волонтёры взялись за его здоровье, и уже к началу ноября прошлого года Кругетс весил 70 килограммов.