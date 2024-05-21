Опубликованы новые фото знаменитого пса Кругетса. Да, он похудел и больше не толстячок Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода похудел на 45 кг 21 мая, 15:20 Пёс Кругетс до и после похудения. Обложка © VK / Сострадание НН

Знаменитый пёс Кругетс из Нижнего Новгорода, которого бросили хозяева и уже на улице до 100 килограммов откормили добродушные прохожие, всё же похудел. И даже успешнее, чем многие из нас. Так, бывший толстячок скинул 45 килограммов.

"Кругетс — алабай, которого бросили прошлые владельцы. Он жил во дворе, где люди раскормили его до такой степени, что пёс даже не мог встать. Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 кг", — рассказали в фонде "Сострадание НН", который занимается судьбой пса.

Пёс Кругетс, похудевший на 45 кг. Фото © VK / Сострадание НН

Лечение Кругетса продолжается, его потчуют диетическим кормом и витаминами, которые поддерживают тонус хвостатого пациента. Ещё у пёсика иногда наблюдается хромота — это тоже последствия ожирения. Тем не менее знаменитому пёселю ищут дом. Квартира ему вряд ли подойдёт из-за его внушительных размеров, а вот для частного владения он сможет стать хорошим охранником. Он станет добрым и преданным другом, уверяют волонтёры.

Авторы Николай Рюмин