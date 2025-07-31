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31 июля, 13:27

Раненый пёс пришёл к воротам спасателей в Подмосковье и стал членом большой семьи

В Серпухове работники Мособлпожспаса помогли псу, который травмировал лапу

Спасатели оказали помощь раненому псу в Серпухове. Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Спасатели оказали помощь раненому псу в Серпухове. Обложка © Telegram / ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Серпухове сотрудники 330-й пожарно-спасательной части оказали помощь собаке с травмированной лапой, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса. Бездомный пёс сам пришёл к пожарной части. Животное спокойно лежало у ворот, не лаяло и не проявляло агрессии, было видно, что ему нужна помощь.

«Работники части не остались равнодушными! Они вызвали свою коллегу, которая раньше работала в ветклинике. Женщина быстро оказала необходимую помощь: сделала лёгкий наркоз, зашила рану, наложила повязку и надела защитный воротник, чтобы он не мог разгрызть швы», — говорится в сообщении.

Собаку решили оставить прямо в части, поскольку после смерти прежнего пса-талисмана его будка была пустой. Сейчас хвостатый чувствует себя хорошо, ему дали кличку Тотошка.

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Наталья Афонина
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