Их сдружила колбаса: Путешественник из Иркутска подобрал собаку, которая бежала за ним 10 км
Велопутешественник из Иркутска подобрал на дороге собаку и назвал её Колбасой
Иркутский велосипедист Даниил Толстиков во время своего велопутешествия из родного города в Санкт-Петербург встретил на трассе собаку, которой дал необычную кличку Колбаса. В своём блоге он рассказал удивительную историю знакомства с новым хвостатый другом, которого невозможно было просто оставить на дороге.
22-летний Даня отправился в Санкт-Петербург на двух колёсах 1 мая. В Казахстане на его пути повстречалась бездомная собачка, чьи умные глаза сразу привлекли внимание молодого человека. Сначала он покормил четвероногую колбасой, а та неотступно следовала за ним десять километров. Тогда Даня понял — дальше они поедут вместе.
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В ближайшей ветклинике путешественнику сообщили, что питомцу 3-4 месяца. После первого в жизни чек-апа стало ясно – со здоровьем у неё полный порядок. Собаке поставили все прививки и отпустили в тур с новым владельцем.
Теперь у Колбаски есть всё: любящий и заботливый человек, шлейка, поводок и даже собственный спальник. Путешественники уже добрались до Урала, преодолев большую часть запланированного пути. Пока питомец доволен всеми условиями жизни путешественника.
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