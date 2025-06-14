790 км за 24 дня: Белорусские блогеры пришли пешком на Красную площадь из Минска

Два белорусских блогера, Виталий Храмцов и Антоха Драматург, прибыли в Москву 11 июня. И в этом не было бы ничего необычного, но молодые люди добрались до российской столицы из Минска пешком. Их путь занял ровно 24 дня.

Всего герои дня прошли 1.300.000 шагов, потратили порядка 34.000 калорий, Пройденное расстояние — 790 км, и это за 24 дня. Виталий потерял около 5-6 кг, а Антон сбросил 2 кг. Каждый день блогеры вели прямые эфиры, самый долгий из которых длился 20 часов. Не обошлось и без добрых дел — парни позвонили в МЧС, чтобы спасатели прибыли на помощь косуле, которая не смогла самостоятельно перебраться через забор и попасть в лес.

Блогеры на Красной площади после 24 дней непростого пути. Видео © Life.ru

Виталий и Антон признались, что на протяжении всего пути получали невероятную поддержку: им одобрительно сигналили машины, некоторые люди останавливались и предлагали помощь, еду, воду или пластырь. Пользователи соцсетей помогали бронировать отели, если у блогеров возникали проблемы.

После кульминации — то есть прихода на Красную площадь — Антон сделала предложение своей возлюбленной.