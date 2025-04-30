Жительница Малой Локни прошла с внуками 40 километров пешком, спасаясь от ВСУ

Жительница деревни Малая Локня в Суджанском районе Курской области Елена Середина в беседе с РИА «Новости» поделилась, как вместе с семьёй пешком прошла 40 километров, спасаясь от обстрелов украинских беспилотников.

«Мы ушли седьмого числа. Вчетвером — я, сын и внуки — шли пешком на Льгов, это 40 километров. Было очень страшно — над нами летели дроны, всё сыпалось с неба», — рассказала она.

По словам Серединой, семья ждала затишья между атаками, пряталась дома, а потом приняли решение уходить.

«Я сказала детям: «Сейчас немного утихнет — и пойдём». И мы пошли. Дроны летели прямо на Малую Локню, небо было белое от них… Сыну 24 года, внуку 19, внучке — 12», — добавила она.