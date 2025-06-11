Известный российский блогер рассказал о жизни в Северной Корее
Блогер Wylsacom рассказал, что в детстве жил в посольстве РФ в КНДР
Известный российский техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Обложка © VK / Валентин Петухов
Известный российский техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, поделился необычной деталью своей биографии, рассказав о жизни в КНДР в раннем возрасте.
В подкасте «Правило 34» на YouTube, он поведал, что провёл часть детства в Северной Корее, вплоть до распада СССР, примерно до восьми лет. Wylsacom уточнил, что его семья проживала на территории российского посольства, где его отец занимал должность в торговом представительстве.
Ранее в России предложили запретить медицинский блогинг. С такой инициативой выступил адвокат Андрей Алешкин, заявивший, что деятельность блогеров, дающих медицинские советы, нужно не регулировать, а полностью прекратить, поскольку она представляет опасность для здоровья граждан.