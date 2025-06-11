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Регион
11 июня, 13:29

Известный российский блогер рассказал о жизни в Северной Корее

Блогер Wylsacom рассказал, что в детстве жил в посольстве РФ в КНДР

Известный российский техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Обложка © VK / Валентин Петухов

Известный российский техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom. Обложка © VK / Валентин Петухов

Известный российский техноблогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom, поделился необычной деталью своей биографии, рассказав о жизни в КНДР в раннем возрасте.

В подкасте «Правило 34» на YouTube, он поведал, что провёл часть детства в Северной Корее, вплоть до распада СССР, примерно до восьми лет. Wylsacom уточнил, что его семья проживала на территории российского посольства, где его отец занимал должность в торговом представительстве.

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Оксана Попова
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