Регулировать нет смысла: В России хотят запретить деятельность медицинских блогеров
Адвокат Алешкин призвал полностью запретить медицинский блогинг в России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic
В России предложили запретить медицинский блогинг. С такой инициативой выступил адвокат Андрей Алешкин, заявивший, что деятельность блогеров, дающих медицинские советы, нужно не регулировать, а полностью прекратить, поскольку она представляет опасность для здоровья граждан.
«Деятельность медицинских блогеров нужно не регулировать, а запретить: от них больше вреда, чем пользы. Оказанием медицинских услуг должны заниматься исключительно врачи. Не нужно доверять своё здоровье людям без образования и опыта. Поэтому, полагаю, нужно такую деятельность запретить. Регулирование в данном варианте контроля не поможет», — рассказал юрист РИА «ФедералПресс».
Это заявление прозвучало на фоне предложения депутата Госдумы Юлии Дрожжиной ввести маркировку медицинского контента с указанием квалификации автора и наличия одобрения Минздрава. Алешкин считает такие меры недостаточными, аргументируя это тем, что даже с предупреждениями люди продолжат доверять популярным блогерам без медицинского образования. Он приводит примеры, когда подобные советы приводили к обострению заболеваний или отказу от профессиональной помощи.
Ранее глава Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов раскритиковал блогеров и псевдо-психологов, подрывающих семейные ценности и пропагандирующих разводы. Активист рассказал Life.ru, что если такие спикеры будут иметь авторитет среди молодёжи в нашей стране, это станет катастрофой для общества.