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Регион
7 июня, 13:06

Регулировать нет смысла: В России хотят запретить деятельность медицинских блогеров

Адвокат Алешкин призвал полностью запретить медицинский блогинг в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

В России предложили запретить медицинский блогинг. С такой инициативой выступил адвокат Андрей Алешкин, заявивший, что деятельность блогеров, дающих медицинские советы, нужно не регулировать, а полностью прекратить, поскольку она представляет опасность для здоровья граждан.

«Деятельность медицинских блогеров нужно не регулировать, а запретить: от них больше вреда, чем пользы. Оказанием медицинских услуг должны заниматься исключительно врачи. Не нужно доверять своё здоровье людям без образования и опыта. Поэтому, полагаю, нужно такую деятельность запретить. Регулирование в данном варианте контроля не поможет», — рассказал юрист РИА «ФедералПресс».

Это заявление прозвучало на фоне предложения депутата Госдумы Юлии Дрожжиной ввести маркировку медицинского контента с указанием квалификации автора и наличия одобрения Минздрава. Алешкин считает такие меры недостаточными, аргументируя это тем, что даже с предупреждениями люди продолжат доверять популярным блогерам без медицинского образования. Он приводит примеры, когда подобные советы приводили к обострению заболеваний или отказу от профессиональной помощи.

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Юрий Лысенко
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