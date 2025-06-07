Регулировать нет смысла: В России хотят запретить деятельность медицинских блогеров

В России предложили запретить медицинский блогинг. С такой инициативой выступил адвокат Андрей Алешкин, заявивший, что деятельность блогеров, дающих медицинские советы, нужно не регулировать, а полностью прекратить, поскольку она представляет опасность для здоровья граждан.

«Деятельность медицинских блогеров нужно не регулировать, а запретить: от них больше вреда, чем пользы. Оказанием медицинских услуг должны заниматься исключительно врачи. Не нужно доверять своё здоровье людям без образования и опыта. Поэтому, полагаю, нужно такую деятельность запретить. Регулирование в данном варианте контроля не поможет», — рассказал юрист РИА «ФедералПресс».

Это заявление прозвучало на фоне предложения депутата Госдумы Юлии Дрожжиной ввести маркировку медицинского контента с указанием квалификации автора и наличия одобрения Минздрава. Алешкин считает такие меры недостаточными, аргументируя это тем, что даже с предупреждениями люди продолжат доверять популярным блогерам без медицинского образования. Он приводит примеры, когда подобные советы приводили к обострению заболеваний или отказу от профессиональной помощи.