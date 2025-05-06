Общественники объявили войну блогерам, пропагандирующим «правильное» расставание с партнёрами

Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов выступил с резкой критикой в адрес блогеров и псевдо-психологов, которые подрывают традиционные семейные ценности и способствуют росту разводов в стране. В беседе с Life.ru он заявил, что влияние таких личностей на молодёжь может иметь разрушительные последствия для общества.

Этот вопрос, по словам Иванова, является критически важным для будущего страны в эпоху, когда социальные сети и блоги стали мощным инструментом влияния, который часто используется не во благо.

К сожалению, этот инструмент всё чаще используется для распространения деструктивного контента, который подрывает основы нашего общества. Раньше разговоры на кухне могли склонить к разводу, но сейчас это стало массовым явлением, когда блогеры, психологи и звёзды-разведёнки внушают, что развод – это норма, что это выход из любой сложной ситуации. Это опасная тенденция, которая ведёт к росту числа разводов, одиночеству и депрессии. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Иванов также обратил внимание на деятельность конкретных блогеров – Марка Бартона и Виктории Макарской, которые, по его словам, способствуют разрушению семейных устоев и представляют собой настоящую идеологическую угрозу. Общественник призвал создать комиссию, которая бы тщательно изучала деятельность подобных лиц. Он также считает необходимым разработать конкретные меры по блокировке их контента.

«Мы должны создать позитивный контент, который будет вдохновлять молодёжь на создание крепких и счастливых семей», — заключил активист.