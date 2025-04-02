Бездетных россиян старше 30 лет призвали отправить к психотерапевтам

В России формируется новое общественное движение под названием «Семья — залог государства». Одной из его задач станет предоставление психологической поддержки людям без детей в возрасте 30-40 лет, сообщил президент Первой патентной компании и общественный деятель Анатолий Аронов. По его словам, эти люди выросли в трудные девяностые годы, когда многие семьи испытывали финансовые проблемы. Осознавая, что такое бедность, они стремятся избежать повторения подобных ситуаций для своих детей.

«Многие люди этого возраста говорят, что не хотят детей, чтобы не повторить ту бедность, что пережили сами. Мы надеемся, что с этим им поможет справиться психотерапевт», — сказал Аронов РИАМО.

По статистическим данным, к окончанию репродуктивного возраста 10% россиянок остаются без детей, несмотря на введение в стране различных мер по стимулированию рождаемости, таких как материнский капитал, льготная ипотека и социальная помощь многодетным семьям. Новое общественное движение планирует представить ряд инициатив. Аронов отметил, что женщинам нужны высокие зарплаты, а детям — бесплатные места в детских садах и университетах.

Психолог Эльвира Жданова выразила мнение, что поколение девяностых испытывает постоянный страх, так как многие из них оказались на грани выживания в то время. Она добавила, что сейчас многие понимают: прежде чем заводить детей, необходимо обеспечить их жильем и себя работой, и поэтому желание создать семью уходит на второй план.