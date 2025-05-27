Сотрудник Гарвардской медицинской школы устроил бизнес на телах умерших

Бывший работник Гарвардской медицинской школы, занимавшийся управлением моргом, признался в незаконном присвоении и продаже человеческих останков. Об этом сообщает издание People.

Седрик Лодж в течение пяти лет тайно изымал из трупов, которые передавали на научные исследования, черепа, мозг, кожу и кости. В этом ему помогала супруга Дениз.

Одному из покупателей удалось приобрести материалы на сумму свыше 37 тысяч долларов. Для оплаты использовались шифрованные сообщения, включая фразы, обозначавшие конкретные части тела. В обвинительном заключении говорится, что платежи отправлялись через PayPal и предположительно сопровождались такими пометками, как «глава номер 7» и «мозги».

«Некоторые преступления не поддаются пониманию. Кража и торговля человеческими останками затрагивают саму суть того, что делает нас людьми. Особенно возмутительно то, что многие из жертв добровольно позволили использовать свои останки для обучения медицинских работников и развития науки и медицины», — заявил прокурор США Джерард М. Карам.

Расследование выявило, что части тел извлекались после проведения экспериментов и обучения, но до момента уничтожения материалов. Дочь одного из пострадавших выразила возмущение и назвала случившееся ужасным нарушением этики. В настоящее время супруги Лоджи находятся под следствием и ожидают судебного решения.