Блогер Портнягин вернулся к управлению своим элитным бизнес-клубом, несмотря на уголовное дело
«Постньюс»: Блогер Портнягин вернул управление над элитным клубом «Клубом 500»
Дмитрий Портнягин. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagin
Основатель проекта «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, несмотря на продолжающееся уголовное дело, вновь принял управление элитным «Клубом 500». Как стало известно «Постньюс», 4 июня предприниматель вернул себе контроль над ООО «Клуб 500», хотя ещё в сентябре 2023 года формально передал бразды правления топ-менеджеру Алёне Клычниковой.
Ситуация любопытная, учитывая текущий юридический статус Портнягина. Вместе с супругой Екатериной и партнёром Алексеем Николаевым он обвиняется в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Все фигуранты находятся под мерой пресечения в виде запрета определённых действий, что делает возвращение Портнягина к управлению активами юридически неоднозначным. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 18 июня.
Напомним, что Дмитрия Портнягина и его супругу Екатерину обвинили в уклонении от уплаты налогов. Самого бизнесмена в ходе следствия посадили под домашний арест, но позже для него выбрали более мягкую меру пресечения. В итоге он закрыл задолженность перед государством, а уголовное дело по неуплате налогов было закрыто, однако Портнягин по-прежнему остаётся фигурантом дела по отмыванию средств.