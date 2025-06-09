Блогер Портнягин вернулся к управлению своим элитным бизнес-клубом, несмотря на уголовное дело

Основатель проекта «Трансформатор» Дмитрий Портнягин, несмотря на продолжающееся уголовное дело, вновь принял управление элитным «Клубом 500». Как стало известно «Постньюс» , 4 июня предприниматель вернул себе контроль над ООО «Клуб 500», хотя ещё в сентябре 2023 года формально передал бразды правления топ-менеджеру Алёне Клычниковой.

Ситуация любопытная, учитывая текущий юридический статус Портнягина. Вместе с супругой Екатериной и партнёром Алексеем Николаевым он обвиняется в отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ). Все фигуранты находятся под мерой пресечения в виде запрета определённых действий, что делает возвращение Портнягина к управлению активами юридически неоднозначным. Ближайшее судебное заседание по делу назначено на 18 июня.