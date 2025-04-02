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2 апреля, 11:28

Уголовное дело в отношении Дмитрия Портнягина закрыто

Уголовное дело против блогера Портнягина по обвинению в неуплате налогов закрыто

Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Блогер Дмитрий Портнягин. Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

Уголовное дело в отношении предпринимателя и блогера Дмитрия Портнягина, связанное с неуплатой налогов, было прекращено, сообщил его представитель ТАСС.

По словам собеседника агентства, дело по части 2 статьи 198 УК РФ, касающееся уклонения физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, закрыто.

Напомним, что Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина стали фигурантами уголовного расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Их также подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год пара не уплатила более 124 миллионов рублей налогов. 15 апреля 2024 года блогера поместили под домашний арест, однако 8 октября ему смягчили меру пресечения. Теперь он обязан оставаться дома только с 22:00 до 6:00. Портнягин также сообщил во время слушания в суде, что выплатил 188 миллионов рублей долга перед государством.

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Оксана Попова
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