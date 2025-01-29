Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 января, 07:43

Дмитрий Портнягин закрыл ИП, через которое вёл свой блог «Трансформатор»

Дмитрий Портнягин. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Дмитрий Портнягин. Фото © ТАСС / Михаил Синицын

Предприниматель Дмитрий Портнягин теперь без бизнеса. Он закрыл своё известное ИП, через которое вёл главный видеоблог — «Трансформатор». Об этом сообщает Mash.

На днях Портнягин подал соответствующее заявление в подмосковную налоговую инспекцию города Наро-Фоминска о закрытии своего ИП «Денис Олегович Портнягин». Кстати, о прекращении деятельности блога «Трансформатора» предприниматель говорил ещё в 2023 году.

В Госдуме предложили уголовно наказывать за незаконную регистрацию ИП
В Госдуме предложили уголовно наказывать за незаконную регистрацию ИП

Напомним, что Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина стали фигурантами уголовного расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Их также подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год пара не уплатила более 124 миллионов рублей налогов. 15 апреля блогера поместили под домашний арест, однако 8 октября ему смягчили меру пресечения. Теперь он обязан оставаться дома только с 22:00 до 6:00. Портнягин также сообщил во время слушания в суде, что выплатил 188 миллионов рублей долга перед государством.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar