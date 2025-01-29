Дмитрий Портнягин закрыл ИП, через которое вёл свой блог «Трансформатор»

Предприниматель Дмитрий Портнягин теперь без бизнеса. Он закрыл своё известное ИП, через которое вёл главный видеоблог — «Трансформатор». Об этом сообщает Mash.

На днях Портнягин подал соответствующее заявление в подмосковную налоговую инспекцию города Наро-Фоминска о закрытии своего ИП «Денис Олегович Портнягин». Кстати, о прекращении деятельности блога «Трансформатора» предприниматель говорил ещё в 2023 году.