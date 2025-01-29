Дмитрий Портнягин закрыл ИП, через которое вёл свой блог «Трансформатор»
Дмитрий Портнягин. Фото © ТАСС / Михаил Синицын
Предприниматель Дмитрий Портнягин теперь без бизнеса. Он закрыл своё известное ИП, через которое вёл главный видеоблог — «Трансформатор». Об этом сообщает Mash.
На днях Портнягин подал соответствующее заявление в подмосковную налоговую инспекцию города Наро-Фоминска о закрытии своего ИП «Денис Олегович Портнягин». Кстати, о прекращении деятельности блога «Трансформатора» предприниматель говорил ещё в 2023 году.
Напомним, что Дмитрий Портнягин и его жена Екатерина стали фигурантами уголовного расследования по делу об уклонении от уплаты налогов. Их также подозревают в отмывании денег. Следствие утверждает, что с 2018 по 2020 год пара не уплатила более 124 миллионов рублей налогов. 15 апреля блогера поместили под домашний арест, однако 8 октября ему смягчили меру пресечения. Теперь он обязан оставаться дома только с 22:00 до 6:00. Портнягин также сообщил во время слушания в суде, что выплатил 188 миллионов рублей долга перед государством.