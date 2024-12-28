В Госдуме предложили уголовно наказывать за незаконную регистрацию ИП

В Госдуму внесли законопроект о введении уголовного наказания за незаконную регистрацию индивидуального предпринимателя. Соответствующий документ размещён в думской базе данных.

Нововведения внесут в статью 173.1 Уголовного кодекса РФ (незаконное образование юридического лица). За незаконную регистрацию ИП будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок. Если же подставное лицо впервые совершило преступление и активно сотрудничает со следствием, его могут освободить от уголовной ответственности.

Покупку документа, удостоверяющего личность, или использование личных данных, полученных незаконным путём, для аналогичных целей предлагается наказывать штрафом до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В документе отмечается, что ИП обладают практически теми же правами, что и юрлица, однако избегают наказаний за некоторые дела в сфере банковских преступлений.