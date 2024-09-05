В России могут урегулировать работу «мутных» юрлиц и физлиц в сети
Генпрокурор РФ Краснов: Нужно урегулировать работу «мутных» юрлиц и физлиц в сети
В России могут нормативно урегулировать работу подозрительных юридических и физических лиц, предлагающих услуги в интернете. С соответствующей инициативой на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Его слова приводит РИА «Новости».
Краснов отметил, что в интернете можно встретить значительное количество «мутных структур и физических лиц», которые предлагают услуги для населения вне организационно-правовых форм и без соблюдения законом гарантий для потребителей. Зачастую в эту деятельность вовлечены трудовые мигранты и лица, источник чьих доходов установить невозможно.
«Их ценовая политика, сомнительный характер услуг, отсутствие необходимых обязательств, бесконтрольность, а зачастую и откровенная мошенническая направленность сегодня требуют решения вопроса о регулировании этой сферы. Таким инструментом могла бы стать их подтверждённая электронная идентификация с возможностью проверки самими потребителями их надёжности и добросовестность», — заявил Краснов.
Ранее Life.ru сообщал о том, что Центробанк России обозначил планы по изменению структуры рынка микрофинансирования в течение ближайших трёх лет. Регулятор предлагает разделить его на три ключевых сегмента, чтобы улучшить прозрачность и доверие к этому сектору.
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