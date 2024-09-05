В России могут урегулировать работу «мутных» юрлиц и физлиц в сети

В России могут нормативно урегулировать работу подозрительных юридических и физических лиц, предлагающих услуги в интернете. С соответствующей инициативой на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) выступил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Его слова приводит РИА «Новости».

Краснов отметил, что в интернете можно встретить значительное количество «мутных структур и физических лиц», которые предлагают услуги для населения вне организационно-правовых форм и без соблюдения законом гарантий для потребителей. Зачастую в эту деятельность вовлечены трудовые мигранты и лица, источник чьих доходов установить невозможно.