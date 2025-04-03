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Регион
3 апреля, 14:12

Жена блогера Портнягина остановила снос самостроя в Москве с помощью взятки в 300 тысяч

Жену Портнягина обвинили в даче взятки в 300 тысяч из-за самостроя в Москве

Екатерина и Дмитрий Портнягины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/portnyagin

Екатерина и Дмитрий Портнягины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/portnyagin

Супруге блогера Дмитрия Портнягина Екатерине вменяют дачу взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы. Девушка пыталась таким образом добиться отмены сноса самовольной постройки, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Следователи считают, что в конце февраля 2022 года Екатерина Портнягина с помощью третьих лиц передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа, чтобы подлежащий сносу самострой на улице Образцова никто не трогал. Чиновника, которому были переданы деньги, объявили в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.

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Напомним, что в августе 2024 года Екатерина Портнягина стала фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере. Кроме того, их вместе с мужем подозревали в уклонении от уплаты налогов. В результате Дмитрий Портнягин был заключён под домашний арест, однако вскоре меру пресечения смягчили. В конце концов, он выплатил государству все долги, а уголовное дело в его отношении было закрыто.

Владимир Озеров
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