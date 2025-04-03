Жена блогера Портнягина остановила снос самостроя в Москве с помощью взятки в 300 тысяч

Следователи считают, что в конце февраля 2022 года Екатерина Портнягина с помощью третьих лиц передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа, чтобы подлежащий сносу самострой на улице Образцова никто не трогал. Чиновника, которому были переданы деньги, объявили в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.