Жена блогера Портнягина остановила снос самостроя в Москве с помощью взятки в 300 тысяч
Жену Портнягина обвинили в даче взятки в 300 тысяч из-за самостроя в Москве
Екатерина и Дмитрий Портнягины. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/portnyagin
Супруге блогера Дмитрия Портнягина Екатерине вменяют дачу взятки в размере 300 тысяч рублей сотруднику префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы. Девушка пыталась таким образом добиться отмены сноса самовольной постройки, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.
Следователи считают, что в конце февраля 2022 года Екатерина Портнягина с помощью третьих лиц передала взятку заместителю начальника управления строительства префектуры Северо-Восточного административного округа, чтобы подлежащий сносу самострой на улице Образцова никто не трогал. Чиновника, которому были переданы деньги, объявили в международный розыск, его дело выделено в отдельное производство.
Напомним, что в августе 2024 года Екатерина Портнягина стала фигурантом уголовного дела о посредничестве в передаче взятки в крупном размере. Кроме того, их вместе с мужем подозревали в уклонении от уплаты налогов. В результате Дмитрий Портнягин был заключён под домашний арест, однако вскоре меру пресечения смягчили. В конце концов, он выплатил государству все долги, а уголовное дело в его отношении было закрыто.