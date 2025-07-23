«Спасибо за счастье в 13 лет»: Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим горем
Умерла любимая собака Ольги Бузовой
Не стало собаки Ольги Бузовой. Обложка © Telegram / Бузова
У певицы Ольги Бузовой произошло горе — не стало её любимой собаки Евы. Об утрате она рассказала в своём телеграм-канале.
«Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. ️Навсегда в моём сердце. Огромный кусок сердца от меня просто оторвался», — написала Бузова.
Не стало собаки Ольги Бузовой. Фото © Telegram / Бузова
Знаменитость поблагодарила всех, кто переживал за её четвероногого друга. Подписчики также выразили соболезнование в связи с утратой. К сожалению, это уже не первая потеря для исполнительницы. Несколько лет назад скончался её шпиц по имени Челси. Он умер буквально на руках Бузовой.
Напомним, что последняя неделя выдалась особенно тяжёлой для Ольги Бузовой. Её собаке Еве резко стало хуже и её пришлось отправить в ветеринарный стационар. Причина плохого состояния стал диабет. Из-за недуга собака практически нечего не видела. Специалисты не давали утешительных прогнозов и советовали готовиться к худшему.