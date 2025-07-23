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23 июля, 11:45

«Спасибо за счастье в 13 лет»: Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим горем

Умерла любимая собака Ольги Бузовой

Не стало собаки Ольги Бузовой. Обложка © Telegram / Бузова

Не стало собаки Ольги Бузовой. Обложка © Telegram / Бузова

У певицы Ольги Бузовой произошло горе — не стало её любимой собаки Евы. Об утрате она рассказала в своём телеграм-канале.

«Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. ️Навсегда в моём сердце. Огромный кусок сердца от меня просто оторвался», — написала Бузова.

Не стало собаки Ольги Бузовой. Фото © Telegram / Бузова

Не стало собаки Ольги Бузовой. Фото © Telegram / Бузова

Знаменитость поблагодарила всех, кто переживал за её четвероногого друга. Подписчики также выразили соболезнование в связи с утратой. К сожалению, это уже не первая потеря для исполнительницы. Несколько лет назад скончался её шпиц по имени Челси. Он умер буквально на руках Бузовой.

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Напомним, что последняя неделя выдалась особенно тяжёлой для Ольги Бузовой. Её собаке Еве резко стало хуже и её пришлось отправить в ветеринарный стационар. Причина плохого состояния стал диабет. Из-за недуга собака практически нечего не видела. Специалисты не давали утешительных прогнозов и советовали готовиться к худшему.

Юлия Сафиулина
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