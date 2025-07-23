«Спасибо за счастье в 13 лет»: Ольга Бузова поделилась с поклонниками своим горем

У певицы Ольги Бузовой произошло горе — не стало её любимой собаки Евы. Об утрате она рассказала в своём телеграм-канале.

«Евы не стало. Моя бусинка улетела на облачка. Беги по радуге счастливой, как ты всегда бегала по травке. Мой самый любимый мокрый нос, спасибо за счастье в 13 лет. ️Навсегда в моём сердце. Огромный кусок сердца от меня просто оторвался», — написала Бузова.

Не стало собаки Ольги Бузовой. Фото © Telegram / Бузова

Знаменитость поблагодарила всех, кто переживал за её четвероногого друга. Подписчики также выразили соболезнование в связи с утратой. К сожалению, это уже не первая потеря для исполнительницы. Несколько лет назад скончался её шпиц по имени Челси. Он умер буквально на руках Бузовой.