Бульдог Лола умерла в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах у семьи с тремя детьми

Семья с тремя детьми возвращалась из Анапы в Крым. На обратном пути они застряли в заторе более чем на четыре часа. Хозяйка заверила, что к жаре и долгим дорогам они были готовы, имея кондиционер и воду в машине. Неожиданно Лоле стало плохо. В панике она металась по салону автомобиля, пока не нашла утешение на руках у хозяйки. Мокрое полотенце не помогло: собака забилась в сильной икоте и, не выдержав изнуряющей жары, скончалась от сердечного приступа.