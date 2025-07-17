Бульдог Лола умерла в многочасовой пробке на Крымском мосту на глазах у семьи с тремя детьми
SHOT: Бульдог Лола умерла в многочасовой пробке на Крымском мосту из-за жары
Французский бульдог по кличке Лола умерла в многочасовой пробке на Крымском мосту, несмотря на то, что до поездки была абсолютно здорова. Подробности инцидента узнал SHOT.
Семья с тремя детьми возвращалась из Анапы в Крым. На обратном пути они застряли в заторе более чем на четыре часа. Хозяйка заверила, что к жаре и долгим дорогам они были готовы, имея кондиционер и воду в машине. Неожиданно Лоле стало плохо. В панике она металась по салону автомобиля, пока не нашла утешение на руках у хозяйки. Мокрое полотенце не помогло: собака забилась в сильной икоте и, не выдержав изнуряющей жары, скончалась от сердечного приступа.
Лоле было всего два года. Фото © SHOT
Бульдожка была любимицей семьи. Фото © SHOT
Лола была здоровой собакой, ей было всего два года. Семья вернулась домой и похоронила любимого питомца.
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