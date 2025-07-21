Под Новосибирском живодёр со стажем забил мотыгой соседскую собаку
В Новосибирской области задержали пенсионера за убийство собаки соседа по даче
В Новосибирской области произошла чудовищная расправа над собакой. Житель СНТ «Огонёк-1» убил питомца своего соседа по даче с помощью мотыги. Пенсионера задержали, однако в полиции пока что ограничились беседой, что не устроило местных жителей. О ЧП рассказала волонтёр Анастасия. Она подчеркнула, что живодёр уже не первый раз нападает на животных.
Убитая собака. Фото © 360.ru
«Нашей собаке он нанёс увечье с рассечением морды, но не было доказательств для открытия дела», — отметила собеседница 360.ru.
В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что сотрудники выезжали на место происшествия. В ведомстве уточнили, что мужчину доставили в отделение, и сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.
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