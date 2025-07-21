Под Новосибирском живодёр со стажем забил мотыгой соседскую собаку

В Новосибирской области произошла чудовищная расправа над собакой. Житель СНТ «Огонёк-1» убил питомца своего соседа по даче с помощью мотыги. Пенсионера задержали, однако в полиции пока что ограничились беседой, что не устроило местных жителей. О ЧП рассказала волонтёр Анастасия. Она подчеркнула, что живодёр уже не первый раз нападает на животных.