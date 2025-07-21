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21 июля, 07:30

Под Новосибирском живодёр со стажем забил мотыгой соседскую собаку

В Новосибирской области задержали пенсионера за убийство собаки соседа по даче

В Новосибирской области произошла чудовищная расправа над собакой. Житель СНТ «Огонёк-1» убил питомца своего соседа по даче с помощью мотыги. Пенсионера задержали, однако в полиции пока что ограничились беседой, что не устроило местных жителей. О ЧП рассказала волонтёр Анастасия. Она подчеркнула, что живодёр уже не первый раз нападает на животных.

Убитая собака. Фото © 360.ru

Убитая собака. Фото © 360.ru

«Нашей собаке он нанёс увечье с рассечением морды, но не было доказательств для открытия дела», — отметила собеседница 360.ru.

В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что сотрудники выезжали на место происшествия. В ведомстве уточнили, что мужчину доставили в отделение, и сейчас проводится проверка для установления всех обстоятельств случившегося.

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Ранее в Москве волонтёры спасли 15 истощённых питомцев. А в Приморском крае спасли оленя, бросившегося в море в попытке спастись от собак.

Обложка © Life.ru

Борис Эльфанд
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