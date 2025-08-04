Гниющие раны и черепно-мозговая травма: В Москве ищут изуродовавшего пса живодёра
360.ru: Волонтёры спасли зверски избитую живодёром собаку в Москве
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Рано утром 2 августа на одной из автобусных остановок Лианозово был обнаружен пёс в ужасающем состоянии. Молодой мужчина, проходивший мимо, заметил, что животное едва стоит на лапах — его тело было покрыто следами побоев. Местный житель отнёс собаку охраннику и тут же обратился к местным с просьбой о помощи через соцсети. Об этом сообщает 360.ru.
Несчастный пёс еле передвигается по дороге. Видео © 360.ru
Ответ не заставил себя ждать: двое неравнодушных волонтёров сразу же взяли собаку под опеку и повезли к ветеринарам. Однако в нескольких клиниках им отказали — состояние пса оказалось слишком тяжёлым для стандартного лечения.
Наконец, удалось найти специалиста, который подтвердил страшные подозрения: животное кто-то едва не замучил до смерти. Помимо гниющих ран по всему телу, у пса была открытая черепно-мозговая травма и перелом свода черепа. Чудо, что он до сих пор жив.
Пока Бонис (так прозвали барбоса) находится на лечении, жители района активно ищут того, кто мог так безжалостно поступить с беззащитным существом. Общество объединилось в стремлении наказать виновного и предотвратить подобные случаи в будущем.
Ранее в Серпухове раненый уличный пёс приковылял к воротам пожарно-спасательной части, сотрудники которой немедленно оказали ему помощь. Собаке посчастливилось, что одна из работниц некогда была сотрудником ветклиники. Она зашила ему рану и наложила повязку.