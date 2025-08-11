Робот-пылесос запер россиянку в ванной, пришлось вызывать спасателей
В Москве робот-пылесос случайно заточил россиянку в ванной во время уборки
Робот-пылесос устроил женщине неожиданное заточение в ванной комнате. Испуганной хозяйке умного помощника даже пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».
В ходе уборки робот-пылесос задел складной стул, который стоял в коридоре. Упав, тот перегородил дверной проём ванной комнаты, в результате чего хозяйка квартиры оказалась запертой. В тот момент она находилась в квартире одна и могла рассчитывать только на помощь спасателей.
Женщина не смогла открыть дверь, что вызвало у неё панику и резкое ухудшение самочувствия. В результате хозяйка квартиры обратилась за помощью в спецслужбы. Они проникли внутрь через незапертое окно, оставленное для проветривания.
