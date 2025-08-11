Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:30

Робот-пылесос запер россиянку в ванной, пришлось вызывать спасателей

В Москве робот-пылесос случайно заточил россиянку в ванной во время уборки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Proxima Studio

Робот-пылесос устроил женщине неожиданное заточение в ванной комнате. Испуганной хозяйке умного помощника даже пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

В ходе уборки робот-пылесос задел складной стул, который стоял в коридоре. Упав, тот перегородил дверной проём ванной комнаты, в результате чего хозяйка квартиры оказалась запертой. В тот момент она находилась в квартире одна и могла рассчитывать только на помощь спасателей.

Женщина не смогла открыть дверь, что вызвало у неё панику и резкое ухудшение самочувствия. В результате хозяйка квартиры обратилась за помощью в спецслужбы. Они проникли внутрь через незапертое окно, оставленное для проветривания.

В Москве трёхлетний ребенок сбежал от мамы и выпал из окна пятого этажа
В Москве трёхлетний ребенок сбежал от мамы и выпал из окна пятого этажа

Ранее на Комсомольском проспекте годовалая девочка выпала из окна на 11 этаже многоквартирного дома и погибла. А другого ребёнка уберегло лишь чудо — 3-летнему малышу удалось выжить после падения с высоты 18 этажа благодаря дереву.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar