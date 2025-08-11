Робот-пылесос запер россиянку в ванной, пришлось вызывать спасателей

Робот-пылесос устроил женщине неожиданное заточение в ванной комнате. Испуганной хозяйке умного помощника даже пришлось вызывать спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

В ходе уборки робот-пылесос задел складной стул, который стоял в коридоре. Упав, тот перегородил дверной проём ванной комнаты, в результате чего хозяйка квартиры оказалась запертой. В тот момент она находилась в квартире одна и могла рассчитывать только на помощь спасателей.