Дерево спасло жизнь: Ребёнок выжил после падения с 18-го этажа

Трёхлетний мальчик из китайского города Ханчжоу совершил невероятное – он выжил после падения с высоты 18 этажа. Как выяснилось, жизнь ребёнка спасло дерево, которое приняло на себя основной удар при падении. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Инцидент произошел 15 июля, когда ребёнок остался под присмотром бабушки и дедушки. Взрослые ненадолго вышли за покупками, оставив спящего малыша одного. Проснувшись, мальчик забрался на подоконник в ванной комнате, где не было защитной решетки, и упал вниз.

Чудом при падении он задел окно 17 этажа, что изменило траекторию его падения. В результате ребёнок приземлился на дерево, которое смягчило удар. Врачи, осмотревшие мальчика, назвали его спасение настоящим чудом – он отделался переломом руки и повреждениями внутренних органов, оставаясь при этом в сознании.

«Сначала я не мог поверить, что он упал с 18-го этажа, пока это не подтвердили записи с камер наблюдения», — рассказал отец мальчика по фамилии Чжу.