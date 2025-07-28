Прокуратура начала проверку после падения двухлетней девочки из окна в Москве

В Москве на улице Бехтерева из окна квартиры на четвёртом этаже выпала девочка 2023 года рождения. Ребёнка срочно госпитализировали. По предварительной информации столичной прокуратуры, девочка упала, оперевшись на москитную сетку.

Нагатинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Прокуратура Москвы также обратила внимание родителей на важность соблюдения мер безопасности в жаркое время года. Сотрудники ведомства призвали россиян строго придерживаться простых, но жизненно важных правил безопасности. Там указали, что родители не должны оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами, а мебель и другие предметы не ставить возле окон, и что москитная сетка не является надёжной защитой от падения.