Трёхлетний мальчик чуть не умер от попкорна в Москве
Ребёнок чуть не умер в Москве из-за застрявшего в бронхе зёрнышка попкорна
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Трёхлетний ребёнок из многодетной семьи в Москве едва не стал жертвой несчастного случая, проглотив зёрнышко попкорна. По информации Telegram-канала SHOT, у малыша началась лихорадка, сильный кашель и слабость. Родители, заподозрив пневмонию, срочно вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу имени Сперанского.
Зёрнышко, которое едва не угробило ребёнка. Фото © Telegram / SHOT
Врачи обнаружили кукурузное зерно, застрявшее в левом бронхе, которое начало набухать, вызывая затруднённое дыхание. Зерно успешно извлекли с помощью бронхоскопа, и через 10 дней ребёнок был выписан домой полностью здоровым.