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24 июня, 05:53

Трёхлетний мальчик чуть не умер от попкорна в Москве

Ребёнок чуть не умер в Москве из-за застрявшего в бронхе зёрнышка попкорна

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Трёхлетний ребёнок из многодетной семьи в Москве едва не стал жертвой несчастного случая, проглотив зёрнышко попкорна. По информации Telegram-канала SHOT, у малыша началась лихорадка, сильный кашель и слабость. Родители, заподозрив пневмонию, срочно вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу имени Сперанского.

Зёрнышко, которое едва не угробило ребёнка. Фото © Telegram / SHOT

Зёрнышко, которое едва не угробило ребёнка. Фото © Telegram / SHOT

Врачи обнаружили кукурузное зерно, застрявшее в левом бронхе, которое начало набухать, вызывая затруднённое дыхание. Зерно успешно извлекли с помощью бронхоскопа, и через 10 дней ребёнок был выписан домой полностью здоровым.

Двухлетняя россиянка проглотила рекордное количество магнитов
Двухлетняя россиянка проглотила рекордное количество магнитов

А недавно в Нефтекамске 4-летняя девочка случайно засунула руку в работающую мясорубку. Врачи провели многочасовую операцию, чтобы сохранить её кисть. До этого в Подмосковье пятилетний ребёнок съел сорванный на улице гриб и попал в больницу.

Оксана Попова
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