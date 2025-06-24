Трёхлетний мальчик чуть не умер от попкорна в Москве

Трёхлетний ребёнок из многодетной семьи в Москве едва не стал жертвой несчастного случая, проглотив зёрнышко попкорна. По информации Telegram-канала SHOT, у малыша началась лихорадка, сильный кашель и слабость. Родители, заподозрив пневмонию, срочно вызвали скорую помощь. Мальчика доставили в больницу имени Сперанского.