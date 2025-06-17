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17 июня, 08:32

В Башкирии 4-летняя девочка прокрутила пальцы в мясорубке, спасти удалось не все

Минздрав: В Башкирии 4-летняя девочка засунула руку в работающую мясорубку

В Нефтекамске 4-летняя девочка случайно засунула руку в работающую мясорубку. Врачи провели многочасовую операцию, чтобы сохранить её кисть. Об этом сообщает в телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Девочка случайно закрутила палец в мясорубку. Фото © Telegram / Айрат Рахматуллин

Девочка случайно закрутила палец в мясорубку. Фото © Telegram / Айрат Рахматуллин

«Врачи-хирурги Ратмир Гареев и Булат Муртазин несколько часов «собирали» все переломы и сшивали ткани. У девочки были раздроблены кости, сухожилия, сосуды, нервы, кисть держалась на нескольких связках. Хирургам удалось сохранить двигательную активность трёх пальцев», — говорится в сообщении.

После стабилизации состояния ребёнка была проведена сложная экстренная операция. Хирургам пришлось разрезать корпус мясорубки, чтобы аккуратно извлечь раздробленную кисть.

Девочке отрубило палец дверью в частном детсаду в Петербурге
Девочке отрубило палец дверью в частном детсаду в Петербурге

Ранее хирурги спасли ребёнка, который получил огромную гематому в кишечнике, когда заигрался и упал на подлокотник дивана. Сперва никаких тревожных признаков не было, посему родители решили, что с ним всё в порядке.

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Мария Любицкая
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