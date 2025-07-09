Умер ребёнок, впавший в кому после лечения зубов в Одинцово
Обложка © Life.ru
Умер ребёнок, впавший в кому после лечения зубов в Одинцово. По данным SHOT, сердце 4-летнего малыша не выдержало и остановилось.
Телеграм-канал узнал, что зубы детсадовцу лечили под наркозом целых четыре часа. После процедуры его положили в дневной стационар и ждали, когда проснётся. Но глаза малыш так и не открыл. У мальчика случился отёк дыхательных путей. В итоге его экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии в реанимацию центра Рошаля. На тот момент у маленького пациента уже был отёк мозга, также он перенёс остановку сердца.
Напомним, 7 июля стало известно, что 4-летний мальчик впал в кому после наркоза во время лечения зубов в Одинцово. Трагедия произошла в клинике Belo на улице Говорова. Туда малыша привела мама, семья жила в пяти минутах от неё. После инцидент СК завёл уголовное дело.