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24 июня, 16:37

В Тюмени на приёме у стоматолога умер тесть губернатора ЯНАО

«Тюмень онлайн»: Тесть губернатора ЯНАО Артюхова умер на приёме у стоматолога

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Тесть губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова скончался на приёме у стоматолога. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на источники.

Во время стоматологической процедуры, проходившей в одной из тюменских клиник, у пациента, чьё имя не называется, возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошёл вскоре после введения ему лекарственного средства. Известно, что мужчина является членом семьи Артюхова.

В стоматологии воздержались от комментариев, предложив журналистам обратиться в Следственный комитет. На момент публикации ответа от СК получено не было.

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Ранее в Омске 15-летняя школьница умерла от вирусной инфекции во время лечения дома. По предварительным сведениям, девочка несколько дней находилась на амбулаторном лечении из-за инфекционного заболевания, но, к сожалению, из-за осложнений она скончалась.

Наталья Демьянова
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