В Тюмени на приёме у стоматолога умер тесть губернатора ЯНАО

Тесть губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова скончался на приёме у стоматолога. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на источники.

Во время стоматологической процедуры, проходившей в одной из тюменских клиник, у пациента, чьё имя не называется, возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошёл вскоре после введения ему лекарственного средства. Известно, что мужчина является членом семьи Артюхова.

В стоматологии воздержались от комментариев, предложив журналистам обратиться в Следственный комитет. На момент публикации ответа от СК получено не было.