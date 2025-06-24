В Тюмени на приёме у стоматолога умер тесть губернатора ЯНАО
«Тюмень онлайн»: Тесть губернатора ЯНАО Артюхова умер на приёме у стоматолога
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Тесть губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова скончался на приёме у стоматолога. Об этом сообщает издание «Тюмень онлайн» со ссылкой на источники.
Во время стоматологической процедуры, проходившей в одной из тюменских клиник, у пациента, чьё имя не называется, возникли проблемы со здоровьем. Инцидент произошёл вскоре после введения ему лекарственного средства. Известно, что мужчина является членом семьи Артюхова.
В стоматологии воздержались от комментариев, предложив журналистам обратиться в Следственный комитет. На момент публикации ответа от СК получено не было.
Ранее в Омске 15-летняя школьница умерла от вирусной инфекции во время лечения дома. По предварительным сведениям, девочка несколько дней находилась на амбулаторном лечении из-за инфекционного заболевания, но, к сожалению, из-за осложнений она скончалась.