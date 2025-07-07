СК возбудил уголовное дело после комы у ребёнка в стоматологии Одинцова

В Одинцове возбудили уголовное дело после осложнений у ребёнка на стоматологической операции. Четырёхлетний малыш впал в кому сразу после того, как ему ввели наркоз, сообщает СК Подмосковья.

Маленький пациент потерял сознание во время лечения в частной клинике 6 июля 2025 года. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь продолжают бороться врачи.

«В рамках расследования предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего», — отметили в СК

По данным ведомства, следователи допросят медицинский персонал, изучат документацию и проведут экспертизы. Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).