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7 июля, 12:48

СК возбудил уголовное дело после комы у ребёнка в стоматологии Одинцова

Экстренные службы. Обложка © Life.ru

Экстренные службы. Обложка © Life.ru

В Одинцове возбудили уголовное дело после осложнений у ребёнка на стоматологической операции. Четырёхлетний малыш впал в кому сразу после того, как ему ввели наркоз, сообщает СК Подмосковья.

Маленький пациент потерял сознание во время лечения в частной клинике 6 июля 2025 года. Мальчика в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Сейчас за его жизнь продолжают бороться врачи.

«В рамках расследования предстоит установить все причины и обстоятельства произошедшего», — отметили в СК

По данным ведомства, следователи допросят медицинский персонал, изучат документацию и проведут экспертизы. Дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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Ранее сообщалось, что тесть упруги губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова умер во время визита к дантисту. Уточняется, что трагедия произошла вскоре после того, как пациенту был введён медикамент. Подтверждено, что скончавшийся приходился родственником главе ЯНАО.

Алиса Хуссаин
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