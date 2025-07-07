«А мы, дураки, 6 лет учимся»: Стоматолог отчитала россиян за домашние пломбы

Установка пломб дома может стоить вам не только зубов, но и больших денег — когда вы всё же решите пойти в больницу к врачу, ситуация будет гораздо более запущенной. О вреде популярных «наборов для пломбировки» Life.ru рассказала стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов России Мария Балакирева.

Мы, значит, шесть лет в стоматологическом институте учимся просто так, дураки, а вот другие считают, что они Интернет открыли, видео посмотрели — и сейчас будут сами себе зубы лечить. Не будет такого никогда. Ещё в 80-х годах в статьях писали, как один «умный» мужчина решил себе сам зуб долечить и вместо пломбировочного материала положил цемент. И у него были большие проблемы. Мария Балакирева Стоматолог-ортодонт, кандидат медицинских наук, член Профессионального общества ортодонтов

Врач предупредила, что поставить-то пломбу дома вы сможете, но, если она и будет держаться, нанесёт непоправимый вред зубу.

Стоматолог объяснила, что установке пломбы предшествуют важные шаги, которые выполняет врач. Сначала зуб препарируется, убирается кариес, потом формируется отверстие под пломбу — оно не круглое, как все привыкли думать, а квадратное. Туда закладывается лечебная прокладка, лунка протравливается, промывается и высушивается. И уже завершающим этапом наносится пломбировочный материал.

Поэтому «домашние пломбы» — деньги на ветер. Скорее всего, они даже не будут держаться, но, даже если каким-то «волшебным образом» эта пломба прижилась, она просто накроет собой воспалительный процесс — и кариес под пломбировочным материалом ещё быстрее и сильнее начнёт разрастаться. Это приведёт уже к пульпиту, и пациенту всё равно придётся обращаться к стоматологу, но платить уже в три раза дороже — не только за пломбу, но и за депульпацию зуба.