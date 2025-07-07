Россияне начали пломбировать зубы дома на фоне взлетевших цен у стоматологов
«Известия»: В России вырос спрос на наборы для домашнего пломбирования зубов
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Началась массовая закупка наборов для самостоятельной установки пломб в России. За год спрос на такие товары вырос кратно, а цены — подскочили почти в пять раз. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.
«В среднем на онлайн-площадках сейчас размещено около 2 тыс. объявлений о продаже временных пломб, которые любой желающий может поставить сам себе, прикрыв таким образом кариес, скол, потемнение и другие визуально заметные недостатки. Ранее цена такого «ремкомплекта» могла начинаться от 150–200 рублей. Но сейчас — на фоне популярности — средний чек увеличился до 908 рублей», — говорится в материале.
Домашние наборы для временного пломбирования зубов не заменяют визит к стоматологу, но стали популярной временной мерой на фоне дорожающих услуг клиник. В 2025 году наборы начали разлетаться на маркетплейсах — только один продавец за год может реализовать более 44 тысяч единиц. Помимо растущих цен на стоматологию, на спрос повлияли и соцсети: там набирают популярность видео с домашними процедурами, включая «наращивание» зубов с использованием гель-лака.
Цены на стоматологические услуги продолжают ползти вверх по всей стране. В Северо-Западе — особенно заметно: в Петербурге стоимость некоторых процедур выросла почти на 50 %, а установка коронок в Ленобласти и Мурманской — подорожала на 27–28 %. По данным экспертов, в некоторых регионах цены на коронки буквально взлетели — например, в Ленинградской области прирост составил более 100 %. В результате пациенты всё чаще начинают искать более доступные варианты лечения в других городах, а то и регионах.