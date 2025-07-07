Россияне начали пломбировать зубы дома на фоне взлетевших цен у стоматологов

Началась массовая закупка наборов для самостоятельной установки пломб в России. За год спрос на такие товары вырос кратно, а цены — подскочили почти в пять раз. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные участников рынка.

«В среднем на онлайн-площадках сейчас размещено около 2 тыс. объявлений о продаже временных пломб, которые любой желающий может поставить сам себе, прикрыв таким образом кариес, скол, потемнение и другие визуально заметные недостатки. Ранее цена такого «ремкомплекта» могла начинаться от 150–200 рублей. Но сейчас — на фоне популярности — средний чек увеличился до 908 рублей», — говорится в материале.

Домашние наборы для временного пломбирования зубов не заменяют визит к стоматологу, но стали популярной временной мерой на фоне дорожающих услуг клиник. В 2025 году наборы начали разлетаться на маркетплейсах — только один продавец за год может реализовать более 44 тысяч единиц. Помимо растущих цен на стоматологию, на спрос повлияли и соцсети: там набирают популярность видео с домашними процедурами, включая «наращивание» зубов с использованием гель-лака.