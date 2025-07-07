4-летний мальчик впал в кому после наркоза во время лечения зубов в Одинцово, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, трагедия произошла в клинике Belo на улице Говорова.

Ребёнку стало плохо, когда ему поставили наркоз, его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.

Директор клиники Алексей Тимофеев отказался комментировать ситуацию.