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7 июля, 10:22

4-летний мальчик впал в кому после наркоза во время лечения зубов в Одинцово

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MIA Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MIA Studio

4-летний мальчик впал в кому после наркоза во время лечения зубов в Одинцово, сообщает SHOT. По данным телеграм-канала, трагедия произошла в клинике Belo на улице Говорова.

Ребёнку стало плохо, когда ему поставили наркоз, его госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии. Сейчас за жизнь малыша борются врачи.

Директор клиники Алексей Тимофеев отказался комментировать ситуацию.

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А ранее сообщалось, что тесть губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова скончался на приёме у стоматолога. У пациента возникли проблемы со здоровьем вскоре после введения лекарственного средства.

Александра Вишнякова
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