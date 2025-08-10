В Москве трёхлетний ребенок сбежал от мамы и выпал из окна пятого этажа

Трагический инцидент произошёл в Южном Бутове — трёхлетний мальчик погиб, выпав из окна пятого этажа. Как сообщает пресс-служба московской прокуратуры, семья состояла на профилактическом учёте.

Согласно заявлению ведомства, происшествие случилось на улице Изюмская. Малыш самостоятельно открыл входную дверь квартиры, вышел на лестничную площадку, где забрался на стоящий там стол, дотянулся до окна и выпал из него. Мать ребёнка в момент трагедии находилась в квартире.









Зюзинская межрайонная прокуратура, проводящая проверку, отмечает, что семья состояла на профилактическом учёте. Все обстоятельства трагедии тщательно изучаются. Ход расследования находится на особом контроле у надзорного ведомства.