Годовалая девочка выпала из окна 11 этажа на Комсомольском проспекте в Москве
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В Москве годовалая девочка выпала из окна на 11 этаже многоквартирного дома и погибла. Трагедия с ребёнком случилась в доме на Комсомольском проспекте. Об этом сообщила столичная прокуратура.
«Девочка 2024 г.р. скончалась», — сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работает межрайонный прокурор и сотрудники правоохранительных органов. Они опрашивают соседей и очевидцев, выясняют, где в момент трагедии были взрослые, а также другие детали происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, как трёхлетний мальчик чудом выжил при падении с высоты 18 этажа. По счастливой случайности, жизнь ребёнка спасло дерево, которое приняло на себя основной удар при падении.