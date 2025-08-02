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2 августа, 20:01

Годовалая девочка выпала из окна 11 этажа на Комсомольском проспекте в Москве

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В Москве годовалая девочка выпала из окна на 11 этаже многоквартирного дома и погибла. Трагедия с ребёнком случилась в доме на Комсомольском проспекте. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Девочка 2024 г.р. скончалась»,сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работает межрайонный прокурор и сотрудники правоохранительных органов. Они опрашивают соседей и очевидцев, выясняют, где в момент трагедии были взрослые, а также другие детали происшествия.

Прокуратура начала проверку после падения двухлетней девочки из окна в Москве
Прокуратура начала проверку после падения двухлетней девочки из окна в Москве

Ранее Life.ru рассказывал, как трёхлетний мальчик чудом выжил при падении с высоты 18 этажа. По счастливой случайности, жизнь ребёнка спасло дерево, которое приняло на себя основной удар при падении.

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Лия Мурадьян
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