Годовалая девочка выпала из окна 11 этажа на Комсомольском проспекте в Москве

В Москве годовалая девочка выпала из окна на 11 этаже многоквартирного дома и погибла. Трагедия с ребёнком случилась в доме на Комсомольском проспекте. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«Девочка 2024 г.р. скончалась», — сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

Сейчас на месте происшествия работает межрайонный прокурор и сотрудники правоохранительных органов. Они опрашивают соседей и очевидцев, выясняют, где в момент трагедии были взрослые, а также другие детали происшествия.