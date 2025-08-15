Вплоть до летального исхода: Стало известно, какую дрянь можно подхватить от любимого котика
SHOT ПРОВЕРКА: Домашние кошки могут передавать людям бешенство и токсоплазмоз
Кошки могут быть переносчиками опасных заболеваний, включая бешенство, стригущий лишай и токсоплазмоз. По данным SHOT ПРОВЕРКИ, заразиться можно не только от уличных, но и от домашних питомцев. Инфекции передаются через царапины, слюну и даже экскременты, если не соблюдать меры гигиены.
Самой опасной из перечисленных болезней остаётся бешенство, которое почти всегда приводит к летальному исходу. Оно передаётся через укусы, царапины или попадание слюны заражённого животного на повреждённую кожу или слизистые.
Стригущий лишай поражает кожу, ногти и волосы, а токсоплазмоз вызывает высокую температуру, сильные боли и проблемы со зрением. Специалисты рекомендуют мыть руки после любого контакта с кошкой, своевременно вакцинировать питомца и убирать лоток только в перчатках.
Ране Life.ru сообщал, что хирурги успешно удалили гигантское «гнездо с паразитами» из лёгких 17-летней москвички. После тщательного обследования врачи обнаружили эхинококковую кисту, которая развивалась в организме девушки на протяжении двух лет, оставаясь незамеченной. Образование напоминало своеобразный «резервуар», внутри которого находились личинки ленточных червей. По мнению специалистов, заражение могло произойти через контакт с собакой.