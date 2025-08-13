Гигантское гнездо с червями выросло в лёгком 17-летней москвички из-за любви к собакам
Московские врачи обнаружили в лёгком 17-летней девушки кисту с паразитами
Необычная история спасения развернулась в одной из московских клиник, где врачи провели сложную операцию по удалению огромной паразитарной кисты из легкого 17-летней девушки. Неожиданная и опасная находка была сделана во время обычного медицинского осмотра, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.
Новообразование. Фото © Telegram / Московская медицина
Как стало известно, во время плановой диспансеризации у подростка было обнаружено подозрительное новообразование в лёгком. После углублённых исследований и анализов медики поставили шокирующий диагноз: эхинококковая киста, которая росла незаметно в течение двух лет. Эта киста представляла собой своеобразное «гнездо», где обитали ленточные черви.
Эхинококкоз – заболевание, которое может передаваться человеку через заражённую пищу, воду или при контакте с инфицированными животными. В ходе расследования выяснилось, что пациентка регулярно играла с собаками, что тоже могло стать причиной заражения.
Представленная к сообщению фотография наглядно демонстрирует поразительные размеры паразитарного образования – примерно 10 на 10 сантиметров. По словам детского хирурга Ампар Фатимы, киста заняла почти половину левого лёгкого девушки, из-за чего она испытывала сильные затруднения с дыханием и постоянные боли в груди.
«Была выполнена операция по удалению гигантской кисты. Однако за два года эхинококк разрушил верхнюю часть доли левого легкого, а нижнюю постоянно сдавливал», — пояснил врач.
Теперь юной москвичке предстоит длительный период реабилитации и восстановления под пристальным наблюдением специалистов. Этот случай вновь подчёркивает важность регулярных медицинских осмотров, способных выявить скрытые и опасные угрозы для здоровья.
Между тем, ранее биолог оценила риски нежных чувств к домашним питомцам. Решение о допустимости поцелуев и слишком чрезмерной близости остаётся за каждым человеком. Это как в еде: кто-то спокойно съест немытое яблоко, а для кого-то это неприемлемо. Однако стоит помнить о правилах безопасности, ведь собаки могут заразиться гельминтами при купании в водоёмах, поедании травы и взаимодействии с другими животными.