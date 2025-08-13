Гигантское гнездо с червями выросло в лёгком 17-летней москвички из-за любви к собакам

Необычная история спасения развернулась в одной из московских клиник, где врачи провели сложную операцию по удалению огромной паразитарной кисты из легкого 17-летней девушки. Неожиданная и опасная находка была сделана во время обычного медицинского осмотра, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

Новообразование. Фото © Telegram / Московская медицина

Как стало известно, во время плановой диспансеризации у подростка было обнаружено подозрительное новообразование в лёгком. После углублённых исследований и анализов медики поставили шокирующий диагноз: эхинококковая киста, которая росла незаметно в течение двух лет. Эта киста представляла собой своеобразное «гнездо», где обитали ленточные черви.

Эхинококкоз – заболевание, которое может передаваться человеку через заражённую пищу, воду или при контакте с инфицированными животными. В ходе расследования выяснилось, что пациентка регулярно играла с собаками, что тоже могло стать причиной заражения.

Представленная к сообщению фотография наглядно демонстрирует поразительные размеры паразитарного образования – примерно 10 на 10 сантиметров. По словам детского хирурга Ампар Фатимы, киста заняла почти половину левого лёгкого девушки, из-за чего она испытывала сильные затруднения с дыханием и постоянные боли в груди.

«Была выполнена операция по удалению гигантской кисты. Однако за два года эхинококк разрушил верхнюю часть доли левого легкого, а нижнюю постоянно сдавливал», — пояснил врач.

Теперь юной москвичке предстоит длительный период реабилитации и восстановления под пристальным наблюдением специалистов. Этот случай вновь подчёркивает важность регулярных медицинских осмотров, способных выявить скрытые и опасные угрозы для здоровья.