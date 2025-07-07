Целовать или не целовать: Биолог оценила риски нежных чувств к домашним питомцам

Можно ли целовать любимых питомцев: собак и кошек? Вопрос, который волнует многих владельцев. Преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения, биолог Марина Татаренко поделилась с Life.ru своим мнением по этому поводу.

Эксперт отмечает, что не существует строгих правил, касающихся поцелуев животных. Решение о том, допустимо ли это, остаётся за каждым человеком индивидуально. Собеседница Life.ru сравнивает это с отношением к еде: кто-то спокойно съест немытое яблоко, а для кого-то это неприемлемо.

«Никаких правил — целовать или не целовать — нет. Люди разные, и у них различное понимание того, что для них допустимо, а что нет. Я могу взять немытое яблоко, протереть его об рукав, как в старину, и съесть с удовольствием. А у кого-то от этого будет шок. То же самое с поцелуями. Если я люблю свою собаку или кошку и хочу её поцеловать, конечно, я её поцелую», — поделилась биолог.

Однако специалист предупреждает о рисках. Кошки могут заразиться гельминтами при поедании сырой рыбы и мяса. Собаки — при купании в водоёмах, поедании травы и взаимодействии с другими животными. Если у вас присутствует страх целовать животное, но очень хочется, нужно отвести питомца к ветеринару и сдать анализы, чтобы быть уверенным в его здоровье.

Эксперт также подчёркивает важность соблюдения гигиены и регулярной дегельминтизации животных (раз в квартал). Сама Татаренко также проходит дегельминтизацию параллельно со своими питомцами. Кроме того, необходимо следить за отсутствием блох у животных, так как они могут переносить яйца гельминтов.

Заразиться можно не только через поцелуй, но и просто погладив животное или поиграв с ним. Микробы и паразиты могут находиться на шерсти или слизистой оболочке. Если у человека присутствует серьёзная фобия, страх заражения или боязнь микробов, то, возможно, лучше вообще отказаться от заведения питомца.

«Кстати, ведь не обязательно целоваться, чтобы заразиться от животного. Достаточно просто погладить собаку, повозиться с ней, поиграть — микробы, паразиты могут быть и на шерсти, на слизистой (если собака вас облизала). А бегать руки мыть после каждого контакта с животным — тоже не дело», — заключает специалист.