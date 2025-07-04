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4 июля, 01:00

Собирать и сжигать: Life.ru узнал у биолога, как избавиться от нашествия улиток на даче

Биолог Трофимова: Против улиток и слизней на даче можно использовать приманки

Обложка © Freepik / wirestock

Обложка © Freepik / wirestock

На начало июля и середину августа приходится пик численности и активности слизней и виноградных улиток, тем более что дождливое лето дало им возможность размножаться в максимально комфортных условиях. Сейчас они активно набирают массу, чтобы ближе к осени отложить яйца. Как избавиться от нашествия моллюсков на даче, рассказала Life.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Ольга Трофимова.

В отличие от гусениц, которые обычно обгрызают листья по краям, улитки выгрызают середину, после чего фотосинтез нарушается и растения гибнут. И если слизни питаются только растениями нижнего яруса, то виноградные улитки способны повреждать также листву плодовых деревьев. К сожалению, ни у слизней, ни у улиток в Московском регионе нет естественных врагов.

Самый эффективный и безопасный для почвы и других растений способ борьбы с этими вредителями — их сбор и уничтожение (сожжение). На деревьях для борьбы с улитками можно соорудить клеевые ловушки-кольца вокруг ствола. Для них используется специальный клей с добавлением препаратов на основе фосфата железа

Ольга Трофимова

доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения, биолог

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Для слизней также можно организовать ловушки. Для этого нужно уложить на почву влажные снизу картонки, доски, горшки, где улитки, не переносящие солнца, прячутся днём. А затем, когда вредители собрались там, собрать их и уничтожить.

Чтобы приманить слизней и улиток, рядом с ловушками можно раскладывать приманку в ёмкостях. Это могут быть кисломолочные продукты и дрожжи — например, сметана или сливки с размешанными в них дрожжами.

В ёмкость с жидкой приманкой также можно вмешать немного измельчённого метальдегида — это яд для слизней и улиток. Но на почву метальдегид сыпать не рекомендуется, ввиду возможной опасности для других растений и человека. Под ловушками можно без опасений рассыпать доломитовую муку (известь-пушонку), которая обжигает слизней, но полезна для почвы.

Ещё один безопасный способ борьбы — закапывать в почву в качестве ловушек банки с пивом, которое также привлекает этих вредителей. Можно мульчировать почву вокруг растений, добавляя в мульчу из опилок или коры деревьев грибок боверия. Разрастаясь, он формирует для улиток и слизней неблагоприятные условия.

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Ольга Годуненко
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