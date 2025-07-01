От крапивы до сныти: Какие сорняки на вашей даче можно есть и даже с пользой для здоровья

Июль — время сбора целебных трав! Вот вы не знали, а сорняки, которые выросли меж грядок, — кладезь витаминов и микроэлементов. Звучит дико, но многие эксперты по питанию с этим согласятся. В отличие от магазинных овощей, часто собранных недозрелыми, дикоросы, такие как сныть, крапива и лебеда, полны полезных веществ.

Многие дикие травы можно солить, сушить, измельчать и использовать как приправы. Это простой и доступный способ обогатить свой рацион полезными веществами, заменяя дорогостоящие витаминные комплексы из аптеки настоящим природным богатством. Ведь в горстке дикоросов — целая таблица Менделеева, подаренная нам самой природой. Потомственная травница Мария Дьяченко раскрывает секреты использования обычных сорняков, которые большинство огородников безжалостно выпалывает.

Крапива

Листья крапивы богаты витаминами группы B, витамином C, а также разными минералами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / encierro

Экстракт крапивы помогает повысить уровень антиоксидантов в организме. Листья этого растения содержат множество полезных веществ — витамины группы B, витамин C, а также минералы: кальций, железо, магний и калий. Чтобы избавиться от жгучести, крапиву обдают кипятком. После этого её можно использовать в различных блюдах: добавлять в супы, салаты, омлеты и даже десерты.

Одуванчик

Листья одуванчика богаты витаминами и микроэлементами, среди них — витамин С, витамин K1, калий, магний и бета-каротин. Из-за горьковатого вкуса в большом количестве их не едят, но и небольшого количества вполне достаточно — например, 4–5 листиков на порцию салата. Одуванчик добавляют в борщи и свежие салаты.

Купырь лесной

Купырь — душистое растение из одного семейства с укропом, тмином и петрушкой, и по аромату он им не уступает. Вырастает до полутора метров. Молодые побеги и листья добавляют в супы, ботвиньи, а также в витаминные салаты. Лучше всего сочетать купырь с менее пряной зеленью, чтобы вкус был сбалансированным. Будьте внимательны: купырь легко спутать с ядовитыми растениями.

Щавель

Щавель — родственник шпината, из него даже делают домашние лимонады. Фото © Freepik

Органические кислоты, в том числе щавелевая, содержащиеся в щавеле, способствуют хорошей работе кишечника. Чаще всего щавель используют в супах, но также его добавляют в салаты, соусы, тушёные и варёные блюда, а ещё используют в начинках для выпечки. Из щавеля даже делают домашние лимонады.

Мать-и-мачеха

Это растение съедобно, хотя чаще его знают как лекарственное. Сок мать-и-мачехи применяют при кашле и простудных заболеваниях. Молодые листья и цветки можно добавлять в супы и салаты. В народной медицине растение ценится за способность улучшать пищеварение и стимулировать аппетит.

Лебеда

И пусть для многих лебеда просто сорняк, на самом деле в ней много железа и растительного белка. Фото © Wikipedia / Prozentzwanzig

Лебеда — близкая родственница шпината, хотя у нас чаще считается обычным сорняком. Богата витамином С, железом и содержит растительный белок. Молодые листья и побеги можно есть сырыми — добавлять в салаты, первые блюда и гарниры.

Мокрица

Хотя мокрицу часто считают сорняком, она очень полезна. В её составе витамины C, E и K, а также калий, кальций, магний и селен. На вкус нежная и чуть сладковатая, при приготовлении напоминает шпинат. Её можно добавлять в салаты, супы, начинки для пирогов и другие блюда.

Подорожник

Как пишет издание «Вечерняя Москва», в народной медицине подорожник известен как средство от ран и кожных воспалений, но его можно использовать и в еде. Листья подходят для супов, салатов, закусок и жареных блюд, их можно мариновать или консервировать. Из корней заваривают напитки. Особенно ценится чай из подорожника, который помогает при похмелье.

Сныть

Сныть содержит много нерастворимой клетчатки. Фото © Wikipedia / Cbaile19