Испытание для вен: Названы главные признаки венозной недостаточности летом

Из-за жары и обезвоживания летом россияне жалуются на отёки, усталость ног и даже судороги. Семейный нутрициолог, специалист по коррекции веса Виктория Сергеева объяснила, что всему виной венозная недостаточность. По словам специалиста, варикозная болезнь может развиться из-за избыточной массы тела, наследственности, неудобной обуви и обезвоживания.

«Профилактика варикоза — это питание, образ жизни и физическая нагрузка, недопущение дефицитов витаминов и минералов», — подчеркнула специалист в беседе с RuNews24.ru.

Сергеев дополнила, что люди должны в каждый приём пищи употреблять клетчатку и белок из нежирного вида мяса, птицы или рыбы. Кроме того, следует добавлять полезные жиры, например, авокадо и рыбу, а из углеводов — цельные злаки, бобовые и сухофрукты.

Вместе с тем медик раскрыла, какие продукты укрепляют сосуды. По её словам, к ним относятся чеснок, белые грибы, цитрусы, вишня, черешня, имбирь, зелёный чай, жирные сорта рыб, свёкла, ягоды, льняное масло, морепродукты. Также специалист посоветовала употреблять томаты и болгарский перец. Для профилактики варикоза необходимо нормально спать, а ещё поменьше пить кофе и спиртное.

«Вовремя восполняйте дефициты, проходите обследования. Дальние поездки на машине, поезде, самолёте приводят к дополнительным нагрузкам на нижние конечности и могут быть настоящим испытанием для ваших вен», — подытожила Сергеева.