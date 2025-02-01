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1 февраля, 10:54

Специалист раскрыл три страшные причины возникновения судорог

Терапевт Хухрев: Причиной судорог может быть варикоз или дефицит магния и железа

Неприятные судороги в разных частях тела могут быть вызваны тремя причинами, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев. К первой относится дефицит микроэлементов, таких как магний и железо. Чтобы выявить их нехватку, необходимо сдать анализы.

«Судороги ног могут появляться и при варикозе. Их провоцируют не сами вены, а плохое питание мышц при этом заболевании», — раскрыл вторую причину судорог Хухрев в интервью «Москва 24».

Третья причина возникновения судорог может заключаться в сахарном диабете. Из-за этого заболевания возникают проблемы с микроциркуляцией, нервами и мышцами. Также неприятные ощущения могут возникать после активных физических нагрузок, особенно у спортсменов.

Ранее врач рассказал о причинах плохого состояния ногтей. Ломкие ногти могут указывать на дефицит некоторых витаминов, таких как кальций, витамин D и белок. Также могут повлиять грибковые заболевания, на них будет указывать желтоватый цвет ногтя.

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Shutterstock / FOTODOM / LanKS

Полина Никифорова
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