Специалист раскрыл три страшные причины возникновения судорог

Неприятные судороги в разных частях тела могут быть вызваны тремя причинами, заявил врач-терапевт Алексей Хухрев. К первой относится дефицит микроэлементов, таких как магний и железо. Чтобы выявить их нехватку, необходимо сдать анализы.

«Судороги ног могут появляться и при варикозе. Их провоцируют не сами вены, а плохое питание мышц при этом заболевании», — раскрыл вторую причину судорог Хухрев в интервью «Москва 24».

Третья причина возникновения судорог может заключаться в сахарном диабете. Из-за этого заболевания возникают проблемы с микроциркуляцией, нервами и мышцами. Также неприятные ощущения могут возникать после активных физических нагрузок, особенно у спортсменов.