Россиян предупредили о недугах, на которые указывает плохое состояние ногтей

Плохое состояние ногтей может указывать на целый ряд недугов, в том числе на дефицит витаминов и микроэлементов. Ещё одна возможная причина проблемы — развитие грибка, предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова. Она отметила, что поставить диагноз только лишь по внешнему виду ногтей нельзя, однако это повод обратиться за обследованием.

«Ломкие ногти могут говорить о недостатке железа, скрытой анемии, нехватке кальция в организме, витамина D или белка. Часто при дефиците девушки не могут отрастить ногти привычной длины», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».