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1 февраля, 07:26

Россиян предупредили о недугах, на которые указывает плохое состояние ногтей

Врач Галлямова: Плохое состояние ногтей может указывать на дефицит витаминов

Плохое состояние ногтей может указывать на дефицит витаминов. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Плохое состояние ногтей может указывать на дефицит витаминов. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Плохое состояние ногтей может указывать на целый ряд недугов, в том числе на дефицит витаминов и микроэлементов. Ещё одна возможная причина проблемы — развитие грибка, предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова. Она отметила, что поставить диагноз только лишь по внешнему виду ногтей нельзя, однако это повод обратиться за обследованием.

«Ломкие ногти могут говорить о недостатке железа, скрытой анемии, нехватке кальция в организме, витамина D или белка. Часто при дефиците девушки не могут отрастить ногти привычной длины», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».

По её словам, сигналом о грибковом заболевании может быть пожелтение ногтя. А появление белых поперечных линий может указывать на анемию. Синюшный цвет зачастую возникает при изменении микроциркуляции. Однако точную проблему может определить только специалист, заключила врач.

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Ранее эксперт назвал 4 причины, почему загибается индустрия «ноготочков». К слову, петербурженке сожгли все ногти во время маникюра в салоне, и теперь она испытывает адскую боль.

Борис Эльфанд
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