Россиян предупредили о недугах, на которые указывает плохое состояние ногтей
Врач Галлямова: Плохое состояние ногтей может указывать на дефицит витаминов
Плохое состояние ногтей может указывать на дефицит витаминов. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Плохое состояние ногтей может указывать на целый ряд недугов, в том числе на дефицит витаминов и микроэлементов. Ещё одна возможная причина проблемы — развитие грибка, предупредила врач-дерматолог Юлия Галлямова. Она отметила, что поставить диагноз только лишь по внешнему виду ногтей нельзя, однако это повод обратиться за обследованием.
«Ломкие ногти могут говорить о недостатке железа, скрытой анемии, нехватке кальция в организме, витамина D или белка. Часто при дефиците девушки не могут отрастить ногти привычной длины», — подчеркнула собеседница «Москвы 24».
По её словам, сигналом о грибковом заболевании может быть пожелтение ногтя. А появление белых поперечных линий может указывать на анемию. Синюшный цвет зачастую возникает при изменении микроциркуляции. Однако точную проблему может определить только специалист, заключила врач.