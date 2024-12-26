Не только цены: Эксперт назвал 4 причины, почему загибается индустрия «ноготочков»

Салоны маникюра в России массово закрываются в России уже второй год по нескольким причинам. Об этом рассказал глава Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.

В первую очередь повлияло повышение ключевой ставки Центробанком. Потенциальные клиенты вместо походов в салоны красоты положили свои деньги на вклады для получения хороших процентов. Кроме того, повлиял на индустрию и курс доллара, спровоцировав уход иностранных специалистов с российского рынка.

«Хорошие мастера из ближнего зарубежья, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, посчитали, что им выгоднее работать на Родине, а не переводить выручку в России сначала в доллары и затем уже перевозить эти средства на Родину», — заявил Стоянов 360.ru.

Также «перегрели» рынок сами маникюрные студии, которые открыты буквально на каждом шагу. Особенно терпят крах большие сети. И нельзя забывать о моде на натуральность. Вместо ярких длинных ногтей сейчас в тренде естественность, а именно обрезной маникюр без гель-лака.