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26 декабря, 16:00

Не только цены: Эксперт назвал 4 причины, почему загибается индустрия «ноготочков»

Эксперт Стоянов: Маникюрные салоны закрываются из-за нехватки мастеров

Салоны маникюра в России массово закрываются в России уже второй год по нескольким причинам. Об этом рассказал глава Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Игорь Стоянов.

В первую очередь повлияло повышение ключевой ставки Центробанком. Потенциальные клиенты вместо походов в салоны красоты положили свои деньги на вклады для получения хороших процентов. Кроме того, повлиял на индустрию и курс доллара, спровоцировав уход иностранных специалистов с российского рынка.

«Хорошие мастера из ближнего зарубежья, Киргизии, Казахстана, Туркмении, Таджикистана, посчитали, что им выгоднее работать на Родине, а не переводить выручку в России сначала в доллары и затем уже перевозить эти средства на Родину», — заявил Стоянов 360.ru.

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Также «перегрели» рынок сами маникюрные студии, которые открыты буквально на каждом шагу. Особенно терпят крах большие сети. И нельзя забывать о моде на натуральность. Вместо ярких длинных ногтей сейчас в тренде естественность, а именно обрезной маникюр без гель-лака.

Ранее Life.ru писал об ещё одной причине краха маникюрного бизнеса. За последний год стоимость процедуры выросла на 12%. Теперь за один визит к мастеру надо заплатить более 2,5 тысячи рублей. К слову, обновлять ноготочки женщинам надо каждый месяц, что существенно бьёт по карману и заставляет отказаться от походов в салоны в пользу натуральности.

Обложка ©

Freepik

Алёна Зиновьева
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