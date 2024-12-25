Мода на «голые ногти» и два других фактора обанкротили тысячи маникюрных студий в России
«Ъ»: В России стали массово закрываться студии маникюра
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В России наблюдается массовое закрытие маникюрных студий из-за целого ряда негативных факторов, сообщает «Коммерсантъ». Одной из причин является увеличение цен на профессиональные маникюрные услуги — за последний год стоимость процедуры возросла на 12% и теперь превышает 2,5 тысячи рублей за визит к мастеру. Кроме того, растёт популярность так называемого «голого маникюра», когда женщины предпочитают самостоятельно наносить лак на ногти.
Также на рынок влияет нехватка квалифицированных специалистов. Из-за этого многие предприниматели не решаются открывать новые маникюрные салоны, как сообщили участники отрасли.
Игорь Стоянов, член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, отметил, что на сегмент бьюти-услуг также повлияла ключевая ставка Банка России. По его словам, деньги из вкладов в салоны вернутся не раньше марта следующего года, и многие маникюрные студии могут не выдержать такой длительной паузы.
Согласно оценкам Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, в настоящее время в стране функционирует около 20 тысяч маникюрных салонов, а количество мастеров ногтевого сервиса составляет примерно 350 тысяч.
Ранее Life.ru рассказывал, как косметолог из Челябинска борется с морщинами, вооружившись утюгом и скалкой. Женщина утверждает, что её подходы эффективнее ботокса и филлеров, а стоимость её услуг составляет 5 тысяч рублей.