Мода на «голые ногти» и два других фактора обанкротили тысячи маникюрных студий в России

В России наблюдается массовое закрытие маникюрных студий из-за целого ряда негативных факторов, сообщает «Коммерсантъ». Одной из причин является увеличение цен на профессиональные маникюрные услуги — за последний год стоимость процедуры возросла на 12% и теперь превышает 2,5 тысячи рублей за визит к мастеру. Кроме того, растёт популярность так называемого «голого маникюра», когда женщины предпочитают самостоятельно наносить лак на ногти.

Также на рынок влияет нехватка квалифицированных специалистов. Из-за этого многие предприниматели не решаются открывать новые маникюрные салоны, как сообщили участники отрасли.

Игорь Стоянов, член Ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты, отметил, что на сегмент бьюти-услуг также повлияла ключевая ставка Банка России. По его словам, деньги из вкладов в салоны вернутся не раньше марта следующего года, и многие маникюрные студии могут не выдержать такой длительной паузы.

Согласно оценкам Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, в настоящее время в стране функционирует около 20 тысяч маникюрных салонов, а количество мастеров ногтевого сервиса составляет примерно 350 тысяч.